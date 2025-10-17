Картина на Пикасо изчезна по път за изложба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Картина на Пабло Пикасо е изчезнала по пътя към изложба според разследване на испанската полиция, съобщи Си Ен Ен.

Произведението от 1919 г., изработено с гваш и озаглавено „Натюрморт с китара" („Still Life with Guitar"), с размери едва 12,7 на 9,8 сантиметра (5 х 3,9 инча), е трябвало да бъде изложено от 9 октомври като част от временна експозиция в Културния център „КахаГранада" в южния испански град Гранада. Картината е собственост на частен колекционер и е застрахована за около 600 000 евро (700 000 долара), потвърдиха от фондация „КахаГранада", която управлява културния център.

В петъка преди откриването на изложбата, камион на транспортна компания пристигнал в културния център по график, за да достави произведения от Мадрид, съобщи фондацията в прессъобщение в четвъртък.

Всички произведения били пренесени в една непрекъсната операция от камиона до товарен асансьор, който откарал всички служители на транспортната фирма наведнъж от етаж -1 до етаж 1, уточнява центърът.

След това предметите били прехвърлени от асансьора до изложбената зала под видеонаблюдение, според изявлението.

След проверка на произхода на различните пакети, мениджърът на изложбата се съгласил с транспортната компания доставката да бъде подписана, като разопаковането било предвидено за следващия понеделник. Пакетите останали под видеонаблюдение през целия уикенд, а разопаковането започнало в 8:30 сутринта в понеделник, съобщават от центъра.

Записите били проверени и не били установени никакви инциденти през уикенда.

До средата на сутринта служителите на фондация „КахаГранада" приключили с разопаковането и подредили произведенията в залата.

Тогава кураторът на изложбата и ръководителят на експозициите забелязали, че картината на Пикасо „Натюрморт с китара" („Naturaleza muerta con guitarra") липсва. Фондацията незабавно съобщила за изчезването на полицията.

Отново били прегледани видеозаписите от уикенда, но не били открити нито нередности, нито признаци на кражба.

„Разследването е в ход и се опитваме да установим кога и къде точно е изчезнала картината," заявили от полицията в Гранада в изявление в петък.

Полицията съобщила, че изчезналото произведение е вписано в международната база данни за откраднати произведения на изкуството, но към момента няма активна международна полицейска координация, започната от Гранада.

Картини на Пикасо често са били мишена на крадци, като някои от тях са достигали цени до 179 милиона долара на търг.

През 2019 г. нидерландски арт детектив успял да открие шедьовъра на Пикасо от 1938 г. „Портрет на Дора Маар", оценен на 28 милиона долара, 20 години след като бил откраднат от яхтата на саудитски шейх край южния бряг на Франция.

През 2021 г. гръцката полиция възстанови „Глава на жена" на Пикасо и „Пейзаж с мелница" на Пит Мондриан – почти десетилетие след като били откраднати при дързък обир в Националната художествена галерия в Атина.