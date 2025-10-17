Президентът на Унгария пристига у нас по покана на Радев

На 19 и 20 октомври президентът на Унгария Тамаш Шуйок ще бъде на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство - 19 октомври. Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

На 19 октомври, неделя, от 16.40 часа президентът Румен Радев и неговият колега Тамаш Шуйок ще посетят Родопския драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян. Там ще бъдат представени изложбата „В памет на едно обаяние" и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г. По-рано през деня двамата президенти ще посетят Бачковския манастир и къща музей „Ласло Наги" в Смолян.

На 20 октомври, понеделник, от 10.00 часа на пл. „Св. Александър Невски" в София ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента Тамаш Шуйок. Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което Румен Радев и Тамаш Шуйок ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София".

От 10.35 часа на „Дондуков" 2 президентите на България и Унгария ще проведат среща „на четири очи", след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. От 11.40 часа Румен Радев и Тамаш Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция.