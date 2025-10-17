Лауреат на награда за мир: Дошло е времето за подновяване на задължителната военна служба в Германия

Тазгодишният носител на престижната Награда за мир на германските книгоразпространители смята, че е "дошло времето" Федералната република да поднови задължителната военна служба, предаде ДПА.

"Дошло е времето за подновяването на задължителната военна служба под една или друга форма", заяви изтъкнатият експерт по руска история Карл Шльогел на събитие на Франкфуртския панаир на книгата.

Наградата за мир на германските книгоразпространители ще бъде връчена на Шльогел на церемония, която ще се състои в неделя.

Седемдесет и седем годишният историк сподели, че в младостта си, когато се е водила войната във Виетнам, е отказал да служи в армията и е постъпил на гражданска служба в болница. Но времената се промениха, отбеляза Шльогел. Войната се завърна в Европа след окупация на Крим през 2014 г. и нахлуването в Украйна през 2022 г., каза той. "Това не може да се отрече. Реалистично е да се приеме този факт", подчерта Шльогел, цитиран от БТА.

Всеки, който се вслуша в думите на руския президент Владимир Путин, може да разпознае реалната на заплахата от страна на Русия, каза още германският историк. Само преди две седмици Путин отправи "много ясна заплаха", включваща "премерено нарушаване на ядреното табу", обясни Шльогел.

Той изрази позицията си в момент, в който германският канцлер Фридрих Мерц обсъжда подновяването на военната повинност в някаква форма. Германия, която отмени задължителната военна служба през 2011 г., иска да отговори на нарастващите заплахи от руска страна и да укрепи Бундесвера, съгласно поставените от НАТО нови цели.

Сред лауреатите на Награда за мир на германските книгоразпространители са чешкият чешки драматург, дисидент и политик Вацлав Хавел и писателите Салман Рушди и Маргарет Атууд.

Носител на миналогодишната Награда за мир на германските книгоиздатели, която включва премия от 25 000 евро, е родената в САЩ журналистка и историчка Ан Епълбаум.