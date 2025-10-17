ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските таекуондисти обраха медалите в първия ...

Жената на лежащия в затвора Болсонаро обмисля да се кандидатира за президент на Бразилия

Жаир Болсонаро СНИМКА: Туитър

Мишел Болсонаро - съпругата на бившия крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро, който бе осъден на 27 години затвор за държавен преврат, не изключи в интервю за Франс прес възможността да се кандидатира на негово място за президентските избори през 2025 г.

"Всяко решение относно евентуалните кандидатури ще премине през задълбочен дебат със съпруга ми и ще бъде плод на молитвите да осъзная важността на мисията, която Господ би могъл да ми повери", заяви 43-годишната бивша първа дама на Бразилия, цитира БТА.

