Протести под наслов "Без крале" срещу администрацията на Тръмп организират в хиляди градове на САЩ

Големи групи протестиращи се готвят да изразят на хиляди места в САЩ несъгласието си с това, което те смятат за все по-авторитарни методи на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Това е вторият протест под надслова "Без крале" и третото масово движение срещу администрацията през тази година. Той се провежда на фона на засилващия се конфликт между федералните правоохранителни органи и протестиращите в цялата страна, пише БТА.

Някои консервативни политици, като председателят на Камарата на представителите на американския Конгрес - Майк Джонсън, нарекоха протестите "Митинги мразя Америка". Други смятат, че те представляват патриотична борба за правата на американците, предоставени им съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Ето какво да очакваме в събота.

Езра Левин, водещ организатор на утрешните протести, заяви, че демонстрациите са отговор на това, което той нарича "репресии срещу правата по Първата поправка", извършвани от страна на Тръмп.

Левин, съизпълнителен директор на неправителствената организация "Индивизибъл", даде за пример "мащабните репресии на Тръмп срещу имигрантите, безпрецедентните му обещания да използва федералната власт, за да повлияе на изборите в средата на мандата, ограниченията върху свободата на медиите и репресиите срещу политическите опоненти". Според него съвкупността от тези мерки се равнява на пряка заплаха за конституционно защитените права.

Протести са планирани в над 2500 места в цялата страна – от най-големия град в страната - Ню Йорк, до малки населени места като Ийст Глейшър Ридж, в щата Монтана, с около 300 жители.

Организаторите ще считат деня за успешен, ако чрез него хората бъдат мотивирани да се ангажират по-активно в политиката.

Последният протест "Без крале" се състоя на 14 юни в хиляди градове в цялата страна, до голяма степен в знак на протест срещу военния парад във Вашингтон, който отбеляза 250-годишнината на армията и съвпадна с рождения ден на Тръмп. Организаторите на протеста "Без крале" нарекоха парада "коронация", символизираща онова, което те наричат нарастваща авторитарна власт на Тръмп.

По време на протест от цикъла "Без крале" в Солт Лейк Сити през юни беше убит един човек. При този инцидент доброволец, помагащ за сигурността, стреля по човек, който според твърденията е насочил пушка към демонстрантите, но неволно застреля Артър Фоласа Ах Лу, популярен моден дизайнер. Четири месеца по-късно никой не беше обвинен за това престъпление.