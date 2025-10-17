Срещата на крал Чарлз III и папа Лъв XIV е знак за сближаването между католическата и англиканската църква

Британският крал Чарлз III и кралица Камила ще се срещнат с папа Лъв XIV във Ватикана следващата седмица, като това посещение показва сближаването между Римокалическата църква и Англиканската църква, пет века след бурната им раздяла, предадоха световните агенции.

Британските кралски особи ще пристигнат на 22 октомври за двудневната държавна визита, която ще бъде само във Ватикана.

Крал Чарлз Трети, който е върховен предстоятел на Англиканската църква, ще се моли заедно с папата в Сикстинската капела във Ватикана по време на църковна служба на 23 октомври, съобщиха от Бъкингамския дворец и от Ватикана. Това ще бъде първата съвместна молитва, в която участват британски монарх и католически папа от 1534 г. насам, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

По-късно същия ден кралят ще посети и римската базилика „Свети Павел извън стените“, една от четирите най-почитани църкви в католицизма. Лъв Четиринадесети присъди на Чарлз Трети новата титла „кралски брат“ на прилежащото към базиликата абатство. „Това със сигурност е историческо събитие“, заяви архиепископ Флавио Паче, висш ватикански служител, отговарящ за икуменическия диалог. „Това е признание за съвместния път“, извървян от двете Църкви, каза още той, визирайки визитата на краля Чарлз Трети и срещата му с папа Лъв Четиринадесети.

Римокатолическата църква, която има 1,4 милиарда членове и Англиканската църква, която наброява 85 милиона членове, подобряват отношенията си от 60-те години насам, но плановете за посещението на краля във Ватикана представляват едни от най-силните стъпки към взаимно признание признание, предприети досега от двете църкви.

Ученията на двете църковни традиции съвпадат по много важни въпроси, но Римокатолическата църква не ръкополага жени и обикновено не позволява на свещениците да се женят. Англиканската църква е една от 46-те автономни църкви в около 165 страни, които заедно образуват Англиканската общност.

Архиепископът на Кентърбъри, назначен от британския монарх по препоръка на министър-председателя, е начело на Англиканската църква и се счита за неин духовен лидер. Чарлз Трети, който посети Ватикана през април със съпругата си Камила, се срещна тогава с папа Франциск. Тази среща беше от частен характер и се състоя малко преди смъртта на понтифика.

Сега по време на новата визита Чарлз Трети ще получи специално място и в апсидата на римската базилика. Той ще получи там дървен трон, който в бъдеще ще ползват само британските монарси. Тронът е украсен с герба на краля. Върху трона ще бъде изписано и мотото „Ut unum sint” ("Да бъдат всички едно").

Разколът между Римокатолическата църква и Англиканската църква бе официално утвърден през 1534 г., когато крал Хенри Осми се отцепи от папската власт, след като папа Климент Седми отказа да анулира брака му с Катерина Арагонска.

Желанието на Хенри Осми да има мъжки наследник – и нова съпруга, която да му го роди – бе непосредственият катализатор за разделението на двете църкви, но имаше и други фактори, свързани с конфискацията на църковното имущество от английската корона и разпространението на протестантските идеи в Англия.

Днес ролята на краля в Англиканската църква е предимно церемониална.

Сара Мълали, която по-рано този месец беше обявена за първата жена, станала архиепископ на Кентърбъри, вероятно няма да участва в кралското посещение, тъй като все още не е встъпила в длъжност.

На службата в Систинската капела на 23 октомври ще пеят два кралски хора, а след това Чарлз Трети и Лъв Четиринадесети ще се срещнат, за да обсъдят въпроси, свързани с климатичната устойчивост, съобщиха от Бъкингамския дворец и Ватикана.