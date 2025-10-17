Турция и Либия подписаха нови икономически споразумения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция и Либия подписаха нови споразумения за задълбочаване на сътрудничеството си.

По време на провеждащия се в Истанбул Пети бизнес и икономически форум Турция-Африка Турция и Либия подписаха два нови меморандума за разбирателство, целящи задълбочаването на икономическото сътрудничество между двете страни, предаде Анадолската агенция.

Двете споразумения бяха подписани от турския министър на търговията Йомер Болат, либийския министър на търговията Мохамед ал Хувайдж и либийския министър на транспорта Мохамед Салем ал Шахуби в кулоарите на Форума.

Тримата министри подчертаха взаимния си ангажимент за увеличаване на стокообмена между двете страни, който достигна до 3,7 милиарда долара през 2024 г. , както и за увеличаване на обема на бизнеса на турските предприемачи в Либия в сферата на възобновяемата енергия, минното дело, банковото дело и здравеопазването, отбелязва Анадолската агенция.

„Меморандумът за разбирателство е важен за проследяването на вземанията на нашите предприемачи в Либия, тъй като е продължение на срещата между делегациите, проведена в Анкара миналия септември", се казва в изявление на турското министерство на търговията.

От изявлението става ясно още, че най-важните резултати от срещата са решенията за организиране на Инвестиционния и бизнес форум между Турция и Либия и за провеждане на 22-рото заседание на Съвместната икономическа комисия между Турция и Либия в Триполи на 16 и 17 декември.

Министрите също така подписаха и декларация за създаване на Съвместна икономическа и търговска комисия (JETCO) между Либия и Турция, отбелязва още Анадолската агенция.