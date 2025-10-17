17 души са ранени при държавното прогребение на кенийски опозиционен лидер

Седемнайсет души бяха ранени днес в блъсканица по време на церемонията по държавното погребение на кенийския опозиционен лидер и бивш премиер на страната Райла Одинга, който почина в сряда на 80-годишна възраст, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от Националната болница "Кенята" в столицата Найроби. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

Хиляди хора отдадоха последна почит на Одинга. Покойният политик имаше страстни последователи в източноафриканската страна и възпоменателните церемонии за него в последните дни привлякоха огромни тълпи, посочва световната агенция.

Одинга, който е основна фигура в политиката на Кения в продължения на десетилетия, беше политически затворник и се кандидатира безуспешно за президент 5 пъти. Той почина в Индия, където се лекуваше, предава БТА.

След началото на траурната церемония на Националния стадион "Няйо" в Найроби днес няколко души се втурнаха, за да видят отблизо изложеното му в отворен ковчег тяло, и предизвикаха блъсканица, в която бяха съборени хора, информира кенийският канал Ен Ти Ви (NTV), без да дава повече подробности.

Говорител на Кенийския Червен кръст потвърди, че е имало блъсканица. "Наши екипи са на място, за да окажат помощ и да откарат ранените", заяви говорителят пред Ройтерс, допълвайки, че на този етап няма повече информация.

След траурната церемония днес Одинга ще бъде погребан в неделя в неговото имение в Западна Кения.

Райла Одинга е дълбоко почитан от хората от своето племе луо. Племенни представители смятат, че той е бил лишен от президентския пост чрез манипулация по време на изборите.

През годините Одинга, въпреки че беше опозиционен лидер, съумяваше да сключи политически пактове с опонентите си. Това го отведе и до премиерския пост през 2018 г. Той сменяше и съюзниците си, отбелязва Ройтерс.