Полша се приближава до еднополовите бракове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата коалиция в Полша днес представи законопроект за гражданските съюзи, включително за еднополовите съюзи - компромис, определен като "посредствен" от ЛГБТ+ организациите, предаде Франс прес.

Тази традиционно католическа страна няма законодателство за гражданските бракове, въпреки че повечето държави от ЕС признават съюзи и между хора от един и същи пол. Около двадесет страни дори са легализирали брака за всички.

През последните двайсетина години няколко опита да бъде въведен този статут в полското законодателство, включително за хора от ЛГБТ+ общността, се провалиха поради липса на политическо мнозинство.

Законопроектът, официално известен като "закон за най-близкия човек", е резултат от компромис между "Нова левица" и Полската селска партия, смятани за най-съпротивляващите се срещу промени в проевропейската коалиция на власт.

Центристката партия на премиера Доналд Туск - "Гражданска платформа" - третата колона на неговата коалиция, обеща тези промени. Туск вече обяви, че законопроектът ще се превърне в правителствена политика, която трябва да бъде внесена в парламента до края на годината.

Според него този компромис "няма да зарадва никого - нито опозицията, нито поддръжниците на по-прогресивни решения", но ще бъде "малка крачка напред" към "по-поносим живот и по-добра ситуация" за хората в неформални съюзи, цитира БТА.

"Това не е закон, за който се борим от години. Това е посредствен отговор на високите (ни) очаквания", разкритикува правителството в свое изявление неправителствената организация "Кампания срещу хомофобията".

По-специално текстът не урежда въпроса за осиновяването на деца, което е едно от основните изисквания на ЛГБТ+ общността.

Законопроектът предвижда двойките да могат да сключат граждански съюз пред нотариус, който след това да го впише в гражданските регистри. Това няма да промени гражданския статус на хората, встъпващи в такъв съюз, но по време на неговата валидност те няма да имат възможност да встъпват в други бракове.

Текстът урежда въпроси, свързани също таки и с имуществените отношения, жилищните права, реципрочните възможности за издръжка и реципрочен достъп до медицинска информация.

Хората, желаещи да встъпят в подобен съюз, ще могат да решават заедно кои части от закона искат да приложат в съжителството си.

След гласуването в парламента, влизането на закона в сила ще зависи от обнародването му от новия президент консерватор Карол Навроцки.

Държавният глава каза, че няма да обнародва нито един закон, който ще направи от гражданските съюзи "квази-бракове", като същевременно уточни, че ще бъде готов да одобри текст за статута на най-близкото лице.