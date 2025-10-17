ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина известната южнокорейска писателка Бек Се-хи, дари с нов живот на петима с органите си

Южнокорейската писателка Бек Се-хи Снимка: Инстаграм/ _baeksehee

Южнокорейската писателка Бек Се-хи, авторка на „Искам да умра, но искам да ям ттокпокки", е починала на 35 години, съобщава "Дейли мейл".

Авторката, която написа международния бестселър през 2018 г., е дарила своето сърце, бели дробове, черен дроб и бъбреци, за да спаси живота на петима души, съобщи Корейската агенция за донорство на органи.

Обстоятелствата около смъртта ѝ остават неясни.

Книгата, която представлява сборник от разговорите ѝ с психиатър, докато се бори с депресия, придоби световна популярност. Публикувана за първи път през 2018 г., тя се продаде в над един милион екземпляра по целия свят.

Произведението беше преведено на 25 езика, включително на английски през 2022 г.

Бестселърът беше похвален за това, че нормализира разговорите за психичното здраве и умело показва баланса между личните страдания и радостите на ежедневието.

„Човешкото сърце, дори когато иска да умре, често едновременно иска и да яде малко ттокпокки", гласи най-известният ред от книгата.

В изявление сестрата на Бек Се-хи каза, че тя „искаше да пише, да споделя сърцето си с другите чрез творчеството си и да вдъхновява надежда".

„Познавам нейната нежна природа, неспособна да таи омраза — надявам се, че сега може да почива в мир", добавя тя.

Антон Хур, който преведе книгата на английски, каза, че нейните органи са спасили петима души, но „читателите ѝ знаят, че чрез писането си тя е докоснала милиони животи".

„Мислите ми са със семейството ѝ", написа той в Instagram.

Бек Се-хи е родена през 1990 г., изучавала е творческо писане в университета и е работила пет години в издателство.

В продължение на десет години е получавала лечение за дистимия — лека, но хронична форма на депресия.

Това лечение се превръща в основа на нейните есета, посочва издателството Bloomsbury.

През 2019 г. тя публикува продължение на книгата, озаглавено „Искам да умра, но все още искам да ям ттокпокки" (на корейски език).

