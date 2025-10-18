ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21524893 www.24chasa.bg

Мощна вълна и расте: 3/4 по света искат децата да са далеч от социалните мрежи (Графика)

4088

Забраната за социални медии за деца се радва на световна подкрепа, показва анкета на Ipsos сред 23 700 възрастни в 30 държави, проведена през юни-юли 2025 г. Индонезия е лидер в световен мащаб с 87% подкрепа, следвана от Франция (85%) и Австралия (79%).

В Обединеното кралство също са солидарни с ограничението с 70% дял.

В Бразилия, Индия, Япония, Южна Корея и САЩ за забраната гласуват между 63 и 68%, показват данните.

Германия е с най-ниска подкрепа - едва 53%, макар в сравнение с 2024 г. да е вдигнала гласовете за по-строгия контрол върху достъпа на децата до социалните медийни платформи с цели 13%.

Единствената страна, в която поддръжниците на забраната са намалели в сравнение с 2024 г., е Индия - по-малко са с 5%, според данните.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!