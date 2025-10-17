ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крал Чарлз обмисля да махне принц Андрю от Ордена ...

2 загинаха и 80 са ранени, след като автобус се преобърна край сръбския град Сремска Митровица

1580
Катастрофата в Сърбия Снимка: Екс/ @GordanaBaljevic

Автобус се преобърна близо до северния сръбски град Сремска Митровица, при което двама души загинаха, а около 80 души са ранени, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в 14:45 ч. местно време (15.45 ч. бълг. време) като автобусът, който е превозвал превозвал работници от фирма "Heltcare", се е преобърнал по неизвестни засега причини и е паднал по таван в канавката.

В многопрофилната болница в Сремска Митровица са настанени 35 пострадали, съобщават местните медии.

На мястото на инцидента са екипи на полицията и линейка, както и дежурният прокурор от Главната прокуратура в Сремска Митровица.

Води се разследване на пътнотранспортното произшествие.

Катастрофата в Сърбия Снимка: Екс/ @GordanaBaljevic

