Крал Чарлз обмисля да махне принц Андрю от Ордена на жартиерата заради скандала с Вирджиния Джуфре

Кралят спешно и активно обмисля да отстрани принц Андрю от Ордена на жартиерата, пише "Дейли мейл".

Дискусии на най-високо ниво се провеждат този следобед в Бъкингамския дворец след последните скандали, свързани с херцога на Йорк.

Възможно е дори по-късно днес да бъде направено официално изявление.

Орденът на жартиерата, основан от Едуард III през 1348 г., е най-престижният орден на рицарство във Великобритания. Това е чест, която е изключително ценна за принц Андрю, и отнемането ѝ би било сериозен удар за него.

Монархът има правомощието да отнема тази чест от членове на ордена, въпреки че се смята, че крал Чарлз би предпочел брат му доброволно да се откаже от титлата.

Смята се, че последната капка за краля е била разкритието, според което Андрю е реагирал на първоначалния доклад на изданието относно предполагаемата му сексуална среща с Вирджиния Джуфре, като е изпратил имейл на Джефри Епстийн с думите: „Ние сме заедно в това."

Разбира се, сега херцогът твърди, че никога не е срещал Вирджиния и настоява, че снимката, на която е заснет с ръка около кръста на тогава 17-годишното момиче, е фалшива.

Един от последните хора, които са били отстранени от Ордена на жартиерата, е бил император Хирохито на Япония, след като страната му се присъединява към Втората световна война през 1941 г.

Друга възможност би била да се отнеме на Андрю титлата Херцог на Йорк, но това би изисквало приемането на специален закон от парламента и значително парламентарно време, което прави този вариант много по-малко вероятен.