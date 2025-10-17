Китайската комунистическа партия изключи 9 висши генерали в публична чистка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската комунистическа партия е изключила девет висши генерали в една от най-големите публични чистки в армията от десетилетия насам, пише Би Би Си.

Според изявление на китайското министерство на отбраната, деветимата мъже са заподозрени в сериозни финансови престъпления.

Повечето от тях са били тризвездни генерали и членове на Централния комитет – висшия орган за вземане на решения в партията. Всички те са били изключени и от армията.

Макар изявлението да представя действията като част от антикорупционна кампания, анализатори смятат, че те имат и характер на политическа чистка. Тя идва точно преди предстоящия пленум на партията, на който Централният комитет ще обсъди икономическите планове на страната и ще гласува нови членове.

Деветимата отстранени са:

Хъ Уейдун – заместник-председател на Централната военна комисия (ЦВК)

Мяо Хуа – ръководител на политическия отдел на ЦВК

Хъ Хонджун – изпълнителен заместник-директор на политическия отдел на ЦВК

Уан Сюбин – изпълнителен заместник-директор на командния център за съвместни операции на ЦВК

Лин Сянян – командир на Източния театър на военни действия

Цин Шутун – политически комисар на сухопътните войски

Юан Хуаджи – политически комисар на военноморските сили

Уан Хоубин – командир на Ракетните войски

Уан Чунинг – командир на Въоръжената полиция

От тях Хъ Уейдун се смята за най-високопоставения, като втория по ранг човек във въоръжените сили след президента Си Дзинпин, който е председател на ЦВК.

Хъ Уейдун беше видян публично за последно през март, а дългото му отсъствие предизвика спекулации, че е под разследване във връзка с чистката сред висшите военни. Той беше и член на Политбюро – най-висшия орган на партията – което го прави първия действащ член на Политбюро, поставен под разследване.

Министерството на отбраната заяви, че деветимата са „сериозно нарушили партийната дисциплина и са заподозрени в престъпления, свързани със служебни злоупотреби, включващи изключително големи суми пари, изключително сериозни по характер и с тежки последици".

Те вече са предадени на военна прокуратура, а в изявлението се казва, че наказанието им представлява „значително постижение в антикорупционната кампания на партията и армията".

Централната военна комисия още през юли издаде нови указания за прочистване на „токсично влияние" в армията и за засилване на дисциплината чрез „железни правила" за кадрите.

Тази чистка следва по-малки публични разследвания срещу други висши военни през последните години, включително бившите министри на отбраната Уей Фънхъ и Ли Шанфу.

Сменени бяха и висши командири в Ракетните войски, като един от заместниците – Уан Хоубин, сега също е сред изключените.

Дори цивилни служители не бяха пощадени — най-известният случай беше изчезването на външния министър Цин Ган през 2023 г. Човекът, сочен за негов наследник, Лю Дзянчао, не е виждан от юли.

Нийл Томас, експерт по китайска политика от Asia Society Policy Institute, казва, че чистките на Си Дзинпин целят да демонстрират сила:

„В неговите очи премахването на корумпирани или нелоялни кадри е форма на 'самореволюция' на партията, за да стане тя чиста, дисциплинирана и ефективна организация, способна да управлява безкрайно."

Но, отбелязва той, чистките могат да задушат инициативата и да направят управлението по-ригидно:

„Това е цената на властта на Си – системата става по-чиста и послушна, но и по-внимателна, а понякога и по-крехка."

Мнозина сега ще наблюдават кой ще присъства на предстоящия Четвърти пленум, който започва на 20 октомври.

„Ако присъствието рязко спадне, това ще е най-ясният публичен знак колко дълбоки са чистките," казва Томас.