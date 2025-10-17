Тръмп на срещата със Зеленски: Путин иска да сложи край на войната в Украйна (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Путин иска да сложи край на войната в Украйна". Това каза американският президент Доналд Тръмп на срещата с украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, предаде Би Би Си.

„Обсъдихме много подробности", казва Тръмп за разговора. Путин „иска да сложи край на войната. Мисля, че и президентът Зеленски иска да сложи край на войната. Сега трябва да го направим."

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна за срещата с американският президент Доналд Тръмп в Белия дом малко след 20:30 ч. (българско време).

На влизане двамата стиснаха ръцете си.

Тръмп започна срещата, като заяви, че за него е „чест" да се присъедини към него Зеленски. Той каза, че украинският президент е „много силен лидер", който „е преживял много".

Тръмп заяви, че ще обсъдят вчерашния му телефонен разговор с Путин и планираната среща на върха в Унгария.

„Мисля, че нещата се развиват доста добре", продължава той, като добавя, че „искаме да видим дали можем да постигнем това", след като „бяха обсъдени определени насоки" на срещата в Аляска.

Зеленски благодари на домакините си и поздрави Тръмп за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че с вашата помощ можем да сложим край на тази война", казва Зеленски. Той добави, че Русия не постига големи успехи на бойното поле.

Украинският президент сподели, че е имал срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират, когато войната приключи.

Облеклото на Зеленски отново беше обект на коментар. Американският президент направи комплимент на сакото, с което украинският му колега се появи на срещата.

Попитан какво би помислил за това Украйна да използва ракети с голям обсег, за да нанесе удари по-дълбоко в Русия, Тръмп отговори:

„Ще обсъдим това", казва той. „Това е ескалация, но ще обсъдим въпроса."

Тръмп отговори и на въпрос за планираната му среща с руския президент Владимир Путин в Унгария.

„[Унгария е] страна, която е сигурна, тя се справя много добре", казва Тръмп пред репортерите.

„Той е много добър лидер в смисъл на управлението на страната си. Той няма много от проблемите, които имат другите страни."

На въпрос дали на срещата ще присъства и Зеленски, Тръмп отговори, че това „още не е решено" и добави, че между Путин и Зеленски има „лоши отношения".

„Искаме да бъде удобно за всички", каза Тръмп. „Ще участваме и тримата, но може да бъдем разделени."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в неделя, че предоставянето на оръжия на Украйна би било „значителна ескалация".

На въпросът дали би обмислил да се откаже от искането си за присъединяване към НАТО, за да сложи край на войната, Зеленски отговори, че членството в НАТО е много важен въпрос за украинците и че решението за позицията на страната трябва да бъде взето от тях и от съюзниците на Украйна.

„Най-важното за хората в Украйна, които са подложени на нападения, е да имат гаранции за сигурност", каза той.

Тръмп и Путин се договориха да се срещнат в Унгария по време на телефонния си разговор, като нови преговори между съветниците на лидерите са планирани още за следващата седмица.