Британският премиер оцени разговора на Зеленски с европейските лидери след срещата му с Тръмп като продуктивен

Премиерът Киър Стармър СНИМКА: Х/@Keir_Starmer

Британският премиер Киър Стармър оцени като продуктивен телефонния разговор на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери след срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.

Зеленски и висши украински представители обядваха с американския президент във Вашингтон ден след като Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна.

"Разговорът тази вечер със Зеленски, другите европейски лидери и генералния секретар на НАТО беше продуктивен", заяви британският министър-председател.

"Изразих отново нашата неизменна ангажираност с Украйна в борбата с руската агресия. Обединеното кралство ще продължи да изпраща хуманитарна помощ и ще продължи да оказва военна подкрепа", изтъкна Стармър.

Британската премиерска канцелария потвърди, че Стармър е разговарял със Зеленски, за да "подчертае решителната подкрепа на Обединеното кралство за Украйна".

