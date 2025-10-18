ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще прелети ли Путин над България за срещата си с Тръмп в Будапеща

снимка:РОЙТЕРС

Как би пристигнал в Будапеща руският президент Владимир Путин за предстоящата си среща с американския президент Доналд Тръмп е въпрос който си поставя руска и украинска страна.

Въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети, отбелязва Нова телевизия.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви , че маршрутът на подобен полет „засега е неясен". Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно. Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия. Южното - над Черно море, България и Сърбия, съобщава Нова.

Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка:РОЙТЕРС

