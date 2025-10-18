Мерц се дистанцира от "Алтернатива за Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята да бъде сложен край на политическата изолация на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще очертаваме разликите между нас и АзГ даже още по-ясно", казва лидерът на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) в интервю за неделното издание на в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг", до което ДПА си гарантира предварителен достъп.

В интервюто Мерц казва още, че АзГ не отхвърля само политиките на бившата канцлерка Ангела Меркел, но и тези на Федерална република Германия, както са били оформени от първия ѝ канцлер Конрад Аденауер.

"Протегнатата ръка", за която говори АзГ, всъщност цели да ни унищожи, както самите те казват. Ето защо АзГ е основният ни опонент на предстоящите изборни битки, изтъква германският канцлер.

Мерц изтъква, че консервативният блок на ХДС и на сестринската му партия в провинция Бавария Християнсоциален съюз (ХСС) е оставил твърде много незаето пространство в дясната политика.

С оглед на политиката на Меркел и на ХДС по отношение на бежанците, Мерц казва също, че "през 2015 година бяха взети решения, които допринесоха за това АзГ да влезе в Бундестага през 2017 година". Канцлерът има предвид решението на Меркел от 2015 година, по време на европейската мигрантска криза, да пусне в Германия близо един милион сирийци.