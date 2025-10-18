ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германската армия изпраща трима войници да наблюдават спазването на примирието в Газа

Германските въоръжени сили изпращат трима свои войници в Южен Израел, за да наблюдават мирния процес в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Представителите на германската армия ще бъдат разположени на място следващата седмица, заяви вчера германското министерство на отбраната.

Германските военнослужещи ще бъдат в униформи, но няма да бъдат въоръжени, и ще се намират в управляван от САЩ цивилно-военен координационен център, поясни министерството. Очаква се в този център да има около 200 войници.

Министерството на отбраната каза още, че задачите на военните в центъра ще включва следене за спазване на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", разчистване на руини от военните действия и координиране на хуманитарна помощ.

Освен това центърът ще координира сформирането на планираните международни сили за стабилизиране на ивицата Газа, като ще им оказва логистична помощ.

