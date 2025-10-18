Пакистан нанесе въздушни удари по територията на Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.

Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.

"Пакистан нанесе прецизни въздушни удари срещу терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници, пише БТА.

Малко по-рано висш представител на афганистанските талибани каза пред Франс прес, че Пакистан е нанесъл удари на три места в източната провинция Пактика.

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибанският представител.