Трейлърът на „Синята планета през илюминатора“ бе представен в Женева

Снимка: Китайска медийна група

На 16 октомври, в рамките на 11-ия Глионски диалог за човешките права в Швейцария, бе представен трейлърът на китайския документален филм „Синята планета през илюминатора", сниман на борда на космическата станция „Тиенгун" и продуциран от Китайската медийна група, съобщи КМГ.

Темата на тазгодишното издание на диалога е „Пекин+30" и се фокусира върху всестранното развитие на жените. Той представлява важно продължение на Световната среща за жените, провела се наскоро в Пекин. На събитието присъстваха постоянни представители към органите на ООН в Женева от над 50 страни, служители на ООН и други международни организации, както и представители на граждански организации.

В изказването си по време на събитието постоянният представител на Китай Чън Сю призова за запазване на консенсуса от Световната среща за жените и реализиране на договореностите от нея, за прилагане на Инициативата за глобално управление и практикуване на истински мултилатерализъм, както и за общи усилия за по-нататъшно развитие на глобалната кауза за напредък на жените.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

