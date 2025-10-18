Кокаин за 1 млн. евро открит в кораб с банани на пристанище Пирея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 38 килограма кокаин бяха открити в контейнер с банани на пристанището на Пирея, съобщи Гръцката полиция.

След получаване на оперативна информацията, както и след полицейски действия, проверки, кръстосани проверки на данни и профилиране (профилиране и анализ на риска), полицейски служители от Поддирекция „Наркотици", в сътрудничество с отдела „Наркотици" на 3-та митническа дирекция на Пирея и отдела „Наркотици и оръжия" на гръцката полиция, са открили 33 импровизирани пакета, съдържащи кокаин с общо бруто тегло 38 килограма и 200 грама, които са били внимателно поставени в контейнер, между охладителния механизъм и вътрешната стена.

Контейнерът, пристигнал с кораб от чужда държава и предназначен за пристанището Пирея, е бил натоварен с 1080 кашона банани.

Очакваната печалба от продажбата на иззетото количество кокаин се оценява на близо 1 000 000 евро.