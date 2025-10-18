Личният живот на руския президент Владимир Путин е една от най-големите тайни на света. В новата си книга бившият руски журналист Роман Баданин разкрива някои подробности от него. Баданин живее в САЩ, след като неговият сайт "Проект" е закрит след като публикува интервю с една от предполагаемите дъщери на Путин.

"Едно от правилата на руската журналистика е - не пипай семейството му", обяснява Бададин пред "Дейли Мейл". "Самият цар - как Путин измами всички" вече е на американския пазар.

Бившият резидент на КГБ в Германия се пуска в политиката в началото на 90-те, като първият му пост е заместник-кмет на Санкт Петербург. Изповядва традиционните семейни ценности. По това време вече е женен над 10 години за Людмила, бивша стюардеса от "Аерофлот", с която имат две дъщери.

Фактът обаче не му пречи да прави повечето си срещи в стриптийз клуба "Луна". По думите на бившия му бодигард Роман Цепов там Путин се чувствал у дома.

Точно в "Луна" е първата му афера, но не със стриптийзьорка, а с чистачката Светлана Кривоногих, която била изключителна красавица. Двамата започват да се виждат през 1999 г. и 4 години по-късно се ражда Елисавета. Днес тя е Луиза Розова и точно интервюто с нея създава проблемите на Баданин. Нейни снимки са изпратени на професор Хасан Угаил от Брадфорд, който потвърждава, че шансът тя да е дъщеря на Путин е минимум 70,44%. И може би Кремъл прави единствената си грешка до момента, защото нейното бащино име е Владимировна.

Появата на детето обръща живота на майката. През 2003 г. Кривоногих се сдобива с апартамент в Монако. Според файловете на "Пандора" вече има над 78 милиона лири, апартамент в най-престижния компелекс на Санкт Петербург и яхта.

През 2006 г. идва аферата с олимпийската шампионка Алина Кабаева, или "нй-пластичната рускиня". Ролята на Амур е за шефката на федерацията по художествена гимнастика Ирина Винер, съпруга на олигарха Алишер Усманов. И само няколко месеца по-късно нейният годеник - певецът Мурат Насиров пада от петия етаж на апартамент в Москва. През 2008 г. е ликвидиран и "Московский кореспондент" след публикация, че вече Путин вдига сватба с гимнастичката. Двамата със съпругата му живеят отделно от 2004-а, но разводът е финализиран 10 години по-късно.

Кабаева има двама синове - Иван на 10 г. и Владимир - на 6. И се превръща в една от най-могъщите жени в Русия. Притежава медийна империя и е голям акционер в една от най-мощните търговски банки. До началото на войната с Украйна Кабаева живее в имението си край Лугано, но след това се прибра с децата в Русия.

И последната фаворитка е Алиса Харчева, която е само на 17 години, когато позира само по камизола като Мис Април в еротичния календар, който руският президент получава за 58-ия си рожден ден. От този момент тя поне два пъти на месец е в Кремъл. Връзката трябва да продължава вече 15 години. За 60-ия му юбилей Алиса си пусна снимка с коте и посвещение Pussy for Putin, която на английски всички знаят какво означава.