Тръмп смекчи присъдата на бивш конгресмен, ползвал крадени пари за ботокс и OnlyFans

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намали присъдата на бившия републикански конгресмен Джордж Сантос, осъден за електронни измами и кражба на самоличности, използвал средства от дарения за предизборната си кампания, за да финансира луксозни ваканции, процедури с ботокс и други лични разходи.

„Джордж беше държан в изолация за дълги периоди от време и, по всички сведения, е бил ужасно малтретиран", написа Тръмп в дълго съобщение в своята платформа Truth Social. „И поне Сантос имаше куража, убежденията и интелигентността ВИНАГИ да гласува като републиканец", добави той.

„Затова току-що подписах решение за намаляване на присъдата и освобождаването на Джордж Сантос от затвора НЕЗАБАВНО", обяви Тръмп.

Намаляването на присъдата се различава от помилването по това, че първоначалната присъда остава в сила, но наказанието се редуцира. Сантос, на 37 години, влезе в затвора през юли, след като през април беше осъден на 7 години и 3 месеца за кражба на самоличности на дарители и използване на чужди кредитни карти, както и за други престъпления.

Разследване на етичната комисия на Конгреса разкри, че Сантос е използвал откраднатите средства за процедури с ботокс, абонамент за платформата OnlyFans, луксозни италиански стоки и скъпи пътувания до Хамптънс и Лас Вегас.

Бившият конгресмен стана известен и със своите фалшиви твърдения в биографията си – включително, че е работил в Goldman Sachs, че е евреин и че е бил звезда по волейбол в колежа.

Сантос беше изгонен от Камарата на представителите през 2023 г., само година след като беше избран, като така стана едва третият конгресмен от Гражданската война насам, който е отстранен – мярка, която преди това беше запазена за предатели и осъдени престъпници, съобщи БГНЕС.