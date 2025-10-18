1,8 млн. граждани на Северна Македония в неделя гласуват на местни избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осмите поред местни избори ще се проведат в неделя в Република Северна Македония. Право на глас имат 1 832 415 гласоподаватели. Днес, в деня за размисъл, гласуват 2162 затворници или арестанти и 450 души в старчески домове. Утре ще се гласува в 3474 секции.

Локалните избори 2025 са осми поред след обявяване на независимостта на държавата и четвърти, на които се избират кметове и съветнически листи в 80 общини и град Скопие. Ще се гласува за 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членове на общинските съвети или за общо 10 490 кандидати.

На изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 инициативни комитета за независими кандидати. кандидатури.

Най-много кандидати за градоначалници има за град Скопие – 16.