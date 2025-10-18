ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нобеловият лауреат за физика Ян Чънин почина на 103 години

Нобелова награда.

Ян Чънин, един от най-известните физици в света и носител на Нобелова награда, е починал на 103-годишна възраст в Пекин на 18 октомври, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Той е роден през 1922 г. в град Хъфей, Източен Китай. През 40-те години на миналия век заминава за Съединените щати, където продължава академичното си образование и по-късно заема преподавателски длъжности.

Ян работи в областта на статистическата механика и принципите на симетрията във физиката на елементарните частици. Сред най-значимите му научни постижения е теорията на Ян(г)–Милс, която се смята за едно от фундаменталните открития на физиката през ХХ век.

През 1957 г. той получава Нобеловата награда за физика заедно с Цун-Дао Ли.

Нобелова награда.

