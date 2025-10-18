ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

Теч на информация при акция с кокаин за 1 млн. евро в Пирея, търсят получателите на пратката (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

кадър: @EllinikiAstynomia

Никой не се е явил на мястото, където бе открит контейнер с над 38 килограма кокаин, скрит сред банани на пристанището в Пирея. Службите се съмняват, че  замесените в схемата са били предварително уведомени за акцията на Агенцията за борба с наркотиците.

Дирекцията за борба с организираната престъпност е конфискува над 38 килограма кокаин, открити в контейнер с банани на пристанището на Пирея.

Контейнерът е бил натоварен с 1080 кашона банани като очакваната печалба от продажбата на конфискуваното количество кокаин се оценява на близо 1 000 000 евро.

Никой не се е явил на мястото, за да получи количеството, като се предполага, че по някакъв начин замесените вероятно са били уведомени за акцията на Агенцията за борба с наркотиците.

Разследването продължава за установяване на получателите. Чистият кокаин е с подходяща фалшификация и може дори да бъде утроен по количество.

кадър: @EllinikiAstynomia

