Живеещите в Гърция с безплатни ваучери за зимна почивка

От 24 до 29 октомври 2025 г. започва подаване на заявления за програмата „North Evia Pass 2025", която предлага финансова помощ за зимни почивки в Северна Евия. Право имат и българите, работещи в южната ни съседка.
Бенефициенти на програмата са пълнолетни физически лица, данъчни резиденти на Гърция и фигурират в последната изчистена данъчна декларация за доходи за 2024 г.
Финансовата помощ е в размер на 150 евро на правоимащ.
Заявленията ще се подават по електронен път в рамките на определения срок, което ще даде възможност на повече кандидати да се насладят на зимни почивки в Северна Евия с финансова помощ от програмата.