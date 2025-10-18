Дигитално „око" върху горивата инсталира Гърция по бензиностанции, глоби до 15 хил. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дигитално „око" върху горивата инсталира гръцкият регулаторен орган за горива и петрол, затягайки контрола върху контрабандата и фалшифицирането с глоби до 15 000 евро за нарушителите.

Собствениците на бензиностанции и доставчици на горива за отопление са длъжни да декларират в електронен регистър всички данни относно резервоарите на бензиностанциите, помпи, входно-изходни системи и данъчни механизми на техните съоръжения.

Новата рамка за контрол е предвидена в съвместно министерско решение, което подробно определя нарушенията, компетентните контролни органи и процедурата за събиране на санкции.

Лицето, което не спазва задълженията си относно регистрацията на данни е изправено пред големи глоби, които варират от 500 до 15 000 евро, в зависимост от тежестта и честотата на нарушението, като максималната обща сума за всяко отговорно лице не може да надвишава 15 000 евро.

За пълно пропускане на инвентаризация се налага глоба от 15 000 евро, докато за нерегистриране на данни глобите варират от 3000 до 4000 евро за притежатели на лиценз за бензиностанция или доставчика на гориво за отопление и от 1500 до 4000 евро за монтажници на входно-изходни системи и доставчици на услуги по измерване.

За неточни регистрации глобите достигат до 3000 евро на артикул, докато за закъсняло регистриране са предвидени глоби от 500 до 1500 евро на артикул, с максимална обща стойност от 6000 евро на отговорно лице.

В случаи на закъснели или неактуализирани данни, глобите варират между 1000 и 2500 евро за нарушение, а при прехвърляне на бензиностанция неактуализирането на данните води до глоба от 2000 евро с максимален лимит от 15 000 евро.

Регистърът на резервоарите, достъпен чрез Единния цифров портал (gov.gr), събира всички данни за резервоари за гориво, помпи, данъчни механизми и съоръжения за продажба на гориво за отопление.

Системата работи взаимодействащо с Регистъра на „Горива и енергийни станции" на Министерството на инфраструктурата и транспорта, осигурявайки унифицирани и надеждни данни.

Митническите служби отговарят за налагането на глоби и събирането им в съответствие с Кодекса за събиране на публични приходи.