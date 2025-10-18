Станишев в Амстердам: Европа трябва да покаже лидерство за мир и конкурентоспособност

„Този Конгрес е призив за действие. Мобилизацията на прогресивните сили означава да обединим хората и да зададем смел дневен ред на Европа. Чакат ни мащабни реформи в пазара на труда и образованието, ако искаме да отговорим на предизвикателствата на зелената и дигиталната трансформации. Конкурентоспособността е ключова за оцеляването на европейската икономика. В Съюза има държави, които са малки и такива, които не са осъзнали, че са малки. Само заедно можем да върнем Европа в състезанието. ЕС винаги е бил проект на мира. Време е да влезе обратно в тази роля."

Това заяви Сергей Станишев на Конгреса на ПЕС в Амстердам. Той бе посрещнат с бурни аплодисменти, като признание за отдадената му работа за лявото политическо семейство. „Екипът Сергей Станишев – Ахим Пост успешно ръководи европейската левица в продължение на 11 години и ние сме им безкрайно признателни затова", сподели водещият на събитието.

Станишев и Антонио Коща – председател на Европейския съвет

„Срещите ни винаги са вдъхновяващи – заради визията и другарството. Поздравявам Стефан за преизбирането му и приветствам куража на ПЕС и на парламентарната ни група да отстояват левите приоритети в новата Работна програма на ЕК. Предстоят и важни разговори по Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период – трябва да сме сигурни, че никой не е оставен зад борда. Нашето предложение за нов приоритет – за достъпни жилища – ще бъде в центъра на дискусиите на следващото заседание на Европейския съвет в края на месеца."

Конгресът на ПЕС: „Бъдещето няма да чака. Нито хората на Европа."

През трите дни в работата на форума се включиха над 100 говорители в повече от 25 панели, събития и паралелни сесии – министър-председатели, еврокомисари, кметове, синдикалисти, активисти, журналисти и интелектуалци. Делегатите дадоха вот на доверие на Стефан Льовен за втори мандат и избраха своето ново ръководство. Те приеха 14 резолюции, които дефинират общата пътна карта за следващите години — колективен призив за укрепване на социалната демокрация и подновяване на прогресивния ангажимент на Европа.

Сред темите в дневния ред бяха: работни места и справедлив труд, климат, конкурентоспособност и Зелената сделка, демокрация и борба срещу крайната десница, Близкия изток и хуманитарната отговорност, големите градове, жилищната политика и качеството на живот, обновление на социалната демокрация, предизвикателствата пред медиите, Украйна, отбрана и сигурност, жените и лидерството. Комитетът на регионите допринесе с панел Нашите общности, нашето бъдеще, който внесе местна перспектива в европейския дебат.

Действия за справедливост, демокрация и мир

Стефан Льовен очерта приоритетите на новия мандат — справедливост и достойнство, демокрация и мир — и призова прогресивните сили да отхвърлят страха и разделението и да превърнат надеждата в действие:

„Отказваме да приемем негативния сценарий за международните отношения и предстоящи търговски войни. Отказваме да се прекланяме пред онези, които използват войната като оръжие за доминация. Нужни три стълба на действие: действия за справедливост и достойнство, действия за демокрация и действия за мир. Настоящето време не ни оставя избор — трябва да постигнем резултати. Историята ни учи, че умиротворението не спира авторитаризма, а го насърчава. Не можем да се върнем към това мрачно минало. Ще се борим срещу крайната десница с всички сили. Бъдещето няма да чака. Нито хората на Европа. Ние, социалистите, имаме задължението да мислим напред — какво ще бъде обществото ни, когато мирът настъпи, а не войната."

Ираче Гарсия: . Работната програма, която Комисията ще представи през ноември, ще бъде моментът на истината. Ще подкрепим амбицията, но не и самодоволството

Докладите за дейността на ПЕС и Групата на социалистите и демократите (S&D) показаха как труден политически цикъл бе превърнат в резултати. В този контекст първият вицепрезидент на ПЕС и председател на Групата S&D Ираче Гарсия призова за нова вълна на мобилизация и смелост:

„Една година след началото на този парламент показахме как изглежда лидерството. Определихме дневния ред на тази Комисия — не заради властта, а заради хората.

Осигурихме Европейски план за достъпно жилищно настаняване, първия в историята комисар по жилищната политика и специална парламентарна комисия, защото вярваме, че домът не е привилегия, а право.

Спечелихме ангажименти за Стратегия срещу бедността, Пътна карта за качествени работни места, Пакт за социален диалог и засилена Детска гаранция.

Но нека бъдем ясни: това са само думи — и думите трябва да станат реалност. Работната програма, която Комисията ще представи през ноември, ще бъде моментът на истината. Ще подкрепим амбицията, но не и самодоволството. Нашата подкрепа не е празен чек. Тя е морален договор: постигайте резултати за хората или отстъпете."

Сергей Станишев и Виктор Негреску – вицепрезидент на ПЕС и на ЕП

Разширяване на прогресивното семейство

Делегатите приветстваха нови членове на ПЕС: Place Publique (Франция), Партия на свободата и справедливостта/SSP (Сърбия) и Vetëvendosje/LVV (Косово) — разширявайки обхвата на партията в Европа и отвъд нея.

Напред: Зелената сделка и конкурентоспособността

В последния ден делегатите ще се съсредоточат върху следващите стъпки на Европа по Зелената сделка, чистата индустрия и конкурентоспособността — в тясна връзка със сигурността, демокрацията и глобалните партньорства — с участието на Джакомо Филибек, Стефан Льовен, Антониу Коща и заключителни речи на Педро Санчес и Франс Тимерманс.