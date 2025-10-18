ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

25 000 руски войници са избягали от армията за 9 месеца

Главното разузнавателно военно управление на Украйна ( ГУР).

През деветте месеца от ноември 2024 г. до юли 2025 г. над 25 000 войници и офицери от Централния военен окръг на Руската федерация доброволно са напуснали своите части, съобщи Главното разузнавателно военно управление на Украйна ( ГУР).

Бягствата се случвали по различни начини - някои напускали позиции директно на бойното поле, други изчезвали от пунктовете за постоянно разгръщане, а някои от военните просто не се връщали от лечение.
Засечени били и случаи на дезертьорство заедно с оръжия и дори бойна техника, като през 2024-2025 години имало над 30 такива инцидента.

Основните причини за бягството според военното разузнаване на Украйна били непоносимите условия на службата, липса на сигурност и липса на провизии. 
Освен това според вътрешните доклади на руските войски имало и смъртни случаи заради „неизпълнение на заповедта". Над 30 такива случая били документирани през изминалата година, което показвало системната практика на стрелба по руски войници, които отказват да отидат на бойното поле заради амбициите на Кремъл.

