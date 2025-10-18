Гърция ще замени тролеите си с електрически автобуси

Гърция постепенно ще замени тролейбусния си транспорт с електрически автобуси, за да намали разходите си и да подобри обслужването, заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис пред гръцкия парламент в петък, съобщи БТА по информация на "Катимерини".

В отговор на депутата от партията „Нова левица" Насос Илиопулос, който заяви, че има липса на стратегическо планиране и научни изследвания в областта на транспорта, Киранакис отговори, като сравни разходите за единия и другия вид транспорт.

„За всеки километър, който сегашният тролейбусен парк изминава, данъкоплатците плащат приблизително 5,50 евро. За всеки изминат от електрически автобус километър гръцката държава, данъкоплатците плащат приблизително 2,50 евро. Така че говорим за повече от двойна цена", каза Киранакис.

Той подчерта, че тролеите няма да бъдат спрени напълно, като поясни, че тролейбусите с оставащ експлоатационен живот ще продължат да се движат по прави маршрути по някои от булевардите в Атина, „където кабелите не причиняват толкова много смущения".

„Със средства от европейски програми, за всеки два тролейбуса от ново поколение можем да закупим три електрически автобуса, така че разходите за данъкоплатците са по-ниски", заяви още министърът.

Киранакис увери, че няма да има загуба на работни места, като допълни, че всички работници ще бъдат поети от атинската компания за обществени автобуси, която има свободни работни места с повишено заплащане.