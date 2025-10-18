Стотици ранени при блъсканица на погребението на кенийски опозиционер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици опечалени са били ранени при блъсканица по време на възпоменателната служба за кенийския опозиционер Райла Одинга, предаде Ройтерс, позовавайки се на местното издание „Стандарт".

Двама души загинаха, а над 160 други бяха ранени на вчерашното погребение с държавни почести на кенийския опозиционер, според хуманитарната организация „Лекари без граници", съобщи БТА.

По-рано Ройтерс съобщи, че ранените са били 17.

Хиляди хора отдадоха последна почит на Одинга. Покойният политик имаше ревностни последователи в източноафриканската страна и възпоменателните церемонии за него в последните дни привлякоха огромни тълпи, посочва световната агенция.

Одинга, който бе основна фигура в политиката на Кения в продължения на десетилетия, беше политически затворник и се кандидатира безуспешно за президент 5 пъти. Той почина на 80-годишна възраст в Индия, където се лекуваше.