ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21527619 www.24chasa.bg

Стотици ранени при блъсканица на погребението на кенийски опозиционер

1260
Флагът на Кения. Снимка: pixabay.com

Стотици опечалени са били ранени при блъсканица по време на възпоменателната служба за кенийския опозиционер Райла Одинга, предаде Ройтерс, позовавайки се на местното издание „Стандарт".

Двама души загинаха, а над 160 други бяха ранени на вчерашното погребение с държавни почести на кенийския опозиционер, според хуманитарната организация „Лекари без граници", съобщи БТА.

По-рано Ройтерс съобщи, че ранените са били 17.

Хиляди хора отдадоха последна почит на Одинга. Покойният политик имаше ревностни последователи в източноафриканската страна и възпоменателните церемонии за него в последните дни привлякоха огромни тълпи, посочва световната агенция.

Одинга, който бе основна фигура в политиката на Кения в продължения на десетилетия, беше политически затворник и се кандидатира безуспешно за президент 5 пъти. Той почина на 80-годишна възраст в Индия, където се лекуваше.

Флагът на Кения. Снимка: pixabay.com

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!