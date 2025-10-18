Девет убити при израелски обстрел срещу автобус в Газа

Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, съобщи БТА по информация на Франс прес.

"В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа", заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на анклава.

Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната.

Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

По думите на израелските военни, след предупредителни изстрели войниците "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври.

Подписано под егидата на американския президент Доналд Тръмп, споразумението има за цел да сложи окончателно край на войната в Газа, посочва АФП.

Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня, третото от началото на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Няколко жители на Газа разказаха пред AФП, че не могат да намерят домовете си – или дори познати ориентири – в квартали, които сега са затрупани под развалините на сгради, разрушени от израелските бомбардировки.