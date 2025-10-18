Започна ремонтът на електропроводите към АЕЦ „Запорожие“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ремонтни дейности по повредените външни електропроводи към украинската Запорожка атомна електроцентрала са започнали след четириседмично прекъсване, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, съобщи БТА.

„Работата е започнала след установяване на местни зони за прекратяване на бойните действия, за да може работата да продължи", добави Гроси в публикация в социалната мрежа „Екс", предаде Ройтерс.

Назначеното от Русия ръководство на централата потвърди ремонтните дейности, заявявайки, че те са станали възможни благодарение на „тясно сътрудничество" между МААЕ и руската държавна ядрена корпорация „Росатом".

Руското министерство на отбраната ще играе ключова роля за осигуряване на безопасността на ремонтните дейности, съобщи централата в канала си в социалната мрежа „Телеграм".

Руските сили превзеха Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, през първите седмици след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.

В момента тя не произвежда електроенергия, но разчита на външно захранване, за да поддържа ядрените материали охладени и за да се предотвратят сериозни аварии.