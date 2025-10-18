Приеха Косово в Европейския икономически и социален комитет

Косово беше прието в Европейския икономически и социален комитет (EESC), предаде БТА по информация на Косовското радио и телевизия (РТК / RTK).

Това е първата европейска институция, която приема Косово за член, въпреки че то все още няма статут на страна кандидат за членство, отбелязва обществената медия.

Косово отдавна цели присъединяване към ЕС, но остава единствената страна в Западните Балкани, която все още няма статут на страна кандидат за членство. Косово подаде молба за членство в ЕС в края на 2022 г., но кандидатурата му е в застой поради липсата на консенсус между 27-те членки, тъй като пет държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания – не признават косовската независимост.

Европейският икономически и социален комитет стартира пилотна фаза на проект със страните кандидатки миналата година, но Косово тогава не беше включено, тъй като нямаше статут на страна кандидат за членство, припомня Косовското радио и телевизия.

"След консултации с Европейската комисия и други важни и заинтересовани страни, беше решено втората фаза от инициативата да бъде отворена и за Косово в качеството му на потенциален кандидат за членство", съобщиха от Европейския икономически и социален комитет, цитирани от РТК.

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на Европейския съюз, който е съставен от представители на дружества на работодатели, синдикати и организации на гражданското общество, отбелязва медията. Той има за цел обединяването на различни групи по икономически и социални интереси, за да допринесе за развитието на единния пазар на ЕС.