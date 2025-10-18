Русия: Рано е да се говори за контакти с България за полета на Путин до Унгария

Все още е рано да се говори за контакти с властите на Полша, България и Румъния във връзка с прелитането на руски правителствени самолети през тяхното въздушно пространство. Това съобщи за РИА Новости заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, коментирайки предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.

Генерал-майор Владимир Попов по-рано заяви, че най-безопасният път за самолета на руския президент до Унгария е прелитането над проливите Босфора и Дарданелите.

"Ако Путин лети по този маршрут, самолетът му ще се отклони към Средиземно море, за да прелети над неутрални води, и ще лети в посока Будапеща", отбеляза Попов.

Въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че маршрутът на подобен полет „засега е неясен". Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно. Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия. Южното - над Черно море, България и Сърбия.

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината.

След разговора, продължил два часа и половина, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.