Танкер се запали след като бе поразен край бреговете на Йемен

Кораб се е запалил днес в Аденския залив край бреговете на Йемен, след като е бил поразен от неизвестно бойно средство, съобщиха британските военни, като според някои информации екипажът на морския съд се готви да се евакуира, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът идва на фона на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу кораби в Червено море. Бунтовниците обаче засега не са поели отговорност за нападението, но при предишни случаи се е случвало това да им отнеме часове и дори дни, пише БТА.

Центърът за морски търговски операции на британските военни издаде предупреждение за плавателния съд, описвайки инцидента като станал на около 210 км. източно от Аден.

„Плавателен съд е бил поразен от неизвестно бойно средство, което е довело до пожар. Властите разследват инцидента“, съобщиха от центъра.

Компанията за морска сигурност „Амбри“ описа кораба като танкер под флага на Камерун, който е бил „на път от Сохар в Оман към Джибути“. Според нея радиовръзките показват, че екипажът се готви да напусне кораба и че е в ход операция по издирване и спасяване.

Хусите придобиха широка известност по време на войната между Израел и палестинското движение „Хамас“ заради атаките си срещу корабоплаването в района и Израел, които според тях целят да принудят Израел да спре бойните действия в Газа. От началото на прекратяването на огъня на 10 октомври, бунтовническата групировка не е поемала отговорност за никакви атаки.

При кампанията на хусите срещу корабоплаването в района загинаха най-малко девет моряци и бяха потопени четири кораба. Тя обърка корабоплаването в Червено море, през което всяка година преди войната са преминавали стоки на стойност около 1 трилиона долара.