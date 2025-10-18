Десетки хиляди евакуирани във Филипините при приближаването на ураган

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки хиляди жители на Филипините бяха евакуирани днес от домовете си по тихоокеанското крайбрежие, поради опасения от наводнения в момент, когато тропическата буря "Фъншън" връхлита района, предаде Франс прес.

Бурята засегна община Губат, в югоизточния край на главния остров Лусон, късно този следобед с пориви до 80 км/ч, съобщи държавната метеорологична служба, цитирана от БТА.

След като местните жители бяха евакуирани от крайбрежните и други рискови зони, местните власти заявиха, че няма данни за сериозни щети или жертви.

"Имаше проливни дъждове и силни пориви на вятъра, макар и не толкова мощни", заяви по телефона за АФП Райън Естреладо, спасител в Губат.

Окото на бурята трябва да премине тази вечер край остров Катандуанес, който има 270 000 жители, с пориви на вятъра, достигащи до 90 км/ч.

Бурята "Фъншън" се очаква да се засили, преди утре да достигне сушата за втори път в централната част на остров Лусон, съобщи държавната метеорологична служба.