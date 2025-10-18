ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един е с опасност за живота, а 10 - ранени след срутване на балкон в Синсинати (Видео, снимки)

КАДЪР: Екс/@fabio1971121971

Един се бори за живота си, а 10 души са ранени след срутване на балкон на третия етаж в жилищен блок близо до Университета на Синсинати в петък вечерта.

Студенти празнували взет изпит, когато около 22 часа местно време се случил инцидентът. Балконът се намирал на 6 метра над паркинг, когато се откъснал от сградата. 

 

Един човек е с опасност за живота, а други пет са в тежко състояние.

Ранените са били лекувани на място от спешните екипи, преди да бъдат откарани в местни болници, съобщава People. Останалите пострадали са с леки наранявания.

Пожарникарите твърдят, че срутването е било причинено от тежестта на прекалено много хора върху дървената конструкция, пише The Enquirer.

Нито един от пострадалите не е идентифициран, но се смята, че някои от тях са студенти. 

Според WKRC, пожарната служба на Синсинати е изпратила над 20 екипа на мястото на инцидента. Жилищната сграда не е свързана с университета, но в нея живеят много студенти, пише "Дейли мейл".

Представител на пожарната служба на Синсинати е заявил пред New York Times, че на пострадалите е оказана помощ от университетските служби за настаняване и психологическа подкрепа.

КАДЪР: Екс/@fabio1971121971

