Един е с опасност за живота, а 10 - ранени след срутване на балкон в Синсинати (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един се бори за живота си, а 10 души са ранени след срутване на балкон на третия етаж в жилищен блок близо до Университета на Синсинати в петък вечерта.

Студенти празнували взет изпит, когато около 22 часа местно време се случил инцидентът. Балконът се намирал на 6 метра над паркинг, когато се откъснал от сградата. 🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update to mass casually incident that occurred in Cincinnati, Ohio over 20 people injured after a balcony collapse at least 12 victims were taken to the hospital by EMS some in serious condition. They’re looking into how the balcony collapsed most of the… pic.twitter.com/1dA5boVpv7 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 18, 2025

Един човек е с опасност за живота, а други пет са в тежко състояние.

Ранените са били лекувани на място от спешните екипи, преди да бъдат откарани в местни болници, съобщава People. Останалите пострадали са с леки наранявания.

Пожарникарите твърдят, че срутването е било причинено от тежестта на прекалено много хора върху дървената конструкция, пише The Enquirer.

Нито един от пострадалите не е идентифициран, но се смята, че някои от тях са студенти. Third-floor balcony near University of Cincinnati collapses, sending 10 people to hospital https://t.co/aFPoIozmqW pic.twitter.com/fkA5MrAKv4 — New York Post (@nypost) October 18, 2025

Според WKRC, пожарната служба на Синсинати е изпратила над 20 екипа на мястото на инцидента. Жилищната сграда не е свързана с университета, но в нея живеят много студенти, пише "Дейли мейл".