Един е с опасност за живота, а 10 - ранени след срутване на балкон в Синсинати (Видео, снимки)

Един се бори за живота си, а 10 души са ранени след срутване на балкон на третия етаж в жилищен блок близо до Университета на Синсинати в петък вечерта.
Студенти празнували взет изпит, когато около 22 часа местно време се случил инцидентът. Балконът се намирал на 6 метра над паркинг, когато се откъснал от сградата.
Един човек е с опасност за живота, а други пет са в тежко състояние.
Ранените са били лекувани на място от спешните екипи, преди да бъдат откарани в местни болници, съобщава People. Останалите пострадали са с леки наранявания.
Пожарникарите твърдят, че срутването е било причинено от тежестта на прекалено много хора върху дървената конструкция, пише The Enquirer.
Нито един от пострадалите не е идентифициран, но се смята, че някои от тях са студенти.
Според WKRC, пожарната служба на Синсинати е изпратила над 20 екипа на мястото на инцидента. Жилищната сграда не е свързана с университета, но в нея живеят много студенти, пише "Дейли мейл".
Представител на пожарната служба на Синсинати е заявил пред New York Times, че на пострадалите е оказана помощ от университетските служби за настаняване и психологическа подкрепа.