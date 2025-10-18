ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалия забранява бурките, ще глобяват с до 4000 евро за носенето им

Забраняват се бурките и никабите СНИМКА: Pixabay

Португалският парламент одобри законопроект, забраняващ носенето на воали, покриващи лицето, по "полови или религиозни" причини на публични места. Хората, които ги носят, ще бъдат глобявани солено.

Мярката е предложена от крайнодясната партия „Чега". Тя ще забрани носенето на покривала като бурки на повечето обществени места. Забраняват се бурките (дреха, която покрива цялото тяло на жената от главата до краката) и никабите (ислямски воал, покриващ цялото лице с отвор за очите).

Воалите за лицето ще са разрешени в самолетите, дипломатическите сгради и местата за поклонение, пише "Дейли ,ейл

Законопроектът предвижда глоби в размер до 4000 евро за тези, които носят воали на лицето на публични места, .

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза трябва да одобри законопроекта. Той може да наложи вето или да го изпрати за преразглеждане в Конституционния съд на страната.

Ако законопроектът бъде подписан, Португалия ще се присъедини към редица европейски страни като Австрия, Франция, Белгия и Нидерландия, които са наложили пълна или частична забрана на покриването на лицето и главата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

