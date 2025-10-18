ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над един тон наркотици са заловени край Одрин и Текирдаг при операции на турските митнически власти

Наркотици СНИМКА: pixabay

При две операции на турските митнически власти на гранични контролно-пропускателни пунктове край Одрин и Текирдаг са разкрити общо 1,326 тона наркотици, предаде турската телевизия НТВ, като се позова на турското Министерство на търговията.

Според министерството операциите за борба с наркотрафика са осъществени на пунктовете Текирдаг и ГКПП Ипсала – Кипи на границата между Турция и Гърция край Одрин, където се събират границите на Турция, България и Гърция, пише БТА.

В операцията, проведена в граничната зона в Текирдаг, екипите са разкрили 1153 килограма наркотици. Нелегалната пратка е била засечена при контролна проверка на превозно средство на влизане в Турция на граничния пункт.

При проверка на друг автомобил на влизане в Турция на пропускателния пункт Ипсала са заловени 173 килограма наркотици. Общото количество, заловено при двете операции е 1,326 тона, а стойността на нелегалния наркотик възлиза на 809 млн. турски лири, посочва медията.

Водачите на двете превозни средства, в които са окрити наркотиците, са задържани.

Републиканските прокуратури на Текирдаг и Одрин са предприели разследване във връзка с контрабандата на наркотици. 

