Бомба гръмна в централата на партията на полския премиер

Централата на партията „Гражданска платформа“, водена от премиера Доналд Туск, е била обект на атака със запалителна бомба, съобщи местен депутат пред полската новинарска агенция ПАП.

Витолд Зембачински, депутат от управляващата „Гражданска коалиция“, водена от „Гражданска платформа“, заяви пред ПАП, че е бил сред първите хора, пристигнали на мястото, пише БТА.

„Свидетел от вътрешността на сградата е предотвратил разпространението на пожара, след като един от извършителите е хвърлил запалителната бомба близо до вратата на нашия щаб“, каза Зембачински. В крайна сметка извършителите са избягали и според разказа на депутата един от тях е извикал: „Скапан платформаджия.“

Инцидентът е станал малко след 15:00 часа местно време.

Зембачински определи нападението като политически мотивирано. Няма съобщения за пострадали, въпреки че според депутата трагедията е избегната на косъм.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински осъди нападението в публикация в „Екс“, обещавайки, че отговорните няма да останат ненаказани.

Министърът също така спомена митинг, организиран във Варшава миналата събота от социално консервативната партия „Право и справедливост“(ПиС), която критикува правителството на Туск. По време на този протест крайнодесният активист Роберт Бакевич нарече „Гражданска платформа“ „плевели, които трябва да бъдат изкоренени от полската почва“.

„След отвратителните думи на Бакевич, ние се обърнахме към властите на ПиС да осъдят тази реч на омразата“, написа Кервински.

„Въпреки това, нямаше осъждане. Имаше възхищение“, допълни полският вътрешен министър.