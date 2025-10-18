Чарлз III защитава племенничките си, след като баща им принц Андрю се отказа от титлата си

Крал Чарлз III обеща да защити Беатрис и Юджини, след като майка им Сара Фъргюсън се сблъска с перспективата да остане без титлата си херцогиня на Йорк.

Тя се съгласи да не я използва, след като снощи бившият й съпруг - принц Андрю се отказа от титлата си "херцог" в хода на продължаващия скандал с Джефри Епстийн.

Сега, в разгара на скандала, се твърди, че Негово Величество е много заинтересован да защити племенничките си принцеса Беатрис и принцеса Юджини, които остават Нейни Кралски Височества като внучки на кралица Елизабет.

"Той не би искал да подпише нищо, което би имало влияние върху тях", казва информатор пред "Дейли мейл".

"Ако титлите на баща им се отнемат, вместо да бъдат "в отлагане", това ще се отрази и на техните, а Чарлз искаше да избегне това, тъй като ги уважава и обича", посочва още той.

Бяха изразени опасения за двете принцеси на фона на скандалите с родителите им. Твърди се, че те са били напълно унижени от сензационните заглавия. Тази седмица Юджини не публикува пожелание рождения ден на майка си Сара, която навърши 66 години в сряда.

И двете момичета от Йорк останаха безмълвни през по-голямата част от изминалото десетилетие, откакто през 2015 г. за първи път бяха отправени обвинения за връзките на Андрю с Епстийн.

Те също така се оказаха в трудна позиция тази Коледа, след като на родителите им беше съобщено, че не са добре дошли да се присъединят към краля и кралицата и другите членове на кралското семейство в Сандрингъм.

Беатрис живее със съпруга си Едоардо Мапели Моци, осемгодишния си доведен син Уолфи и дъщерите им Сиена и Атина. А Юджини живее в Португалия със съпруга си Джак Бруксбанк и двете им деца - Август и Ърнест.

В изявлението си снощи Андрю потвърди, че вече няма да бъде споменаван като херцог на Йорк и се отказва от рицарската си титла Кавалер на Големия кръст и членството си в Ордена на Жартиерата.

Ясно е, че в Бъкингамския дворец е имало облекчение, че братът на краля най-накрая е поел отговорността за грешката си след години на натиск да се държи дискретно. Казват, че Негово Величество е щастлив от резултата. За Андрю обаче това не може да бъде по-неблагоприятно.

Титлата херцог на Йорк беше може би най-значимият подарък на покойната кралица Елизабет II за принц Андрю и Сара. ‘You were our matriarch, our guide, our loving hand on our backs leading us through this world. You taught us so much and we will cherish those lessons and memories forever.”



- Princess Beatrice and Princess Eugenie



🔗https://t.co/VBmygy9ae9 pic.twitter.com/QHq5sT9vNE — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2022

Някога това име е било свързано с любимия дядо на кралицата, Джордж V, както и с родителите й, Джордж VI и кралица Елизабет, преди да се възкачат на трона. А в момента на раждането си тя дори е била известна като принцеса Елизабет от Йорк.

Но повече от четири десетилетия по-късно титлата е опорочена от скандала, след като близките отношения на Андрю с педофила и финансист Епстийн излязоха на бял свят.

В изявление, публикувано от двореца, Андрю продължава да отрича обвиненията в сексуално насилие, отправени срещу него от покойната Вирджиния Джуфре, с която се е запознал чрез сексуалния престъпник.

Но той не е единственият член на семейство Йорк, обгърнат от скандали, след като бомбастичен имейл разкрива как бившата му съпруга Фърги е излъгала по циничен начин, когато публично се е отрекла от милиардера.

Само няколко седмици след публичното си изявление тя му пише ентусиазирано съобщение, в което описва опозорения Епстийн като верен, щедър и изключителен приятел, признавайки, че се е дистанцирала от него само за да спаси собствената си репутация.

Сега бившата херцогиня на Йорк ще бъде известна просто като Сара Фъргюсън, тъй като бившият й съпруг, с когото ще продължи да живее в Royal Lodge в Уиндзор с 30 спални, ще остане принц, тъй като е син на покойната кралица.

Само преди няколко седмици Сара беше отхвърлена от седем благотворителни организации, след като се извини на педофила Епстийн и се отрече от него в разгара на осъждането му за сексуално насилие над деца.

В изтеклата бомбастична кореспонденция се вижда, че Сара е писала на осъдения сексуален престъпник, за да му се извини през 2011 г., само няколко седмици след като е заявила пред пресата, че е прекъснала всички връзки с него.

В по-ранно интервю през същата година тя описала връзката си с Епстийн, който е излежал присъда за склоняване към проституция на непълнолетна, като огромна грешка в преценката.