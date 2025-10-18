Асандж поиска 20 години затвор за шефа на охранителна фирма, когото обвини в шпионаж

Адвокатите на основателя на "Уикилийкс" (WikiLeaks) Джулиан Асандж, поискаха испански съд да осъди на 20 години затвор ръководителя на компания за сигурност, когото обвиняват, че е шпионирал Асандж в полза на САЩ, докато той беше намерил убежище в посолството на Еквадор в Лондон, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебните документи.

Присъдата е поискана за Дейвид Моралес Гилън по обвинения в разкриване на тайни, корупция, пране на пари и нелегално притежание на оръжия, става ясно от съдебните документи, пише БТА.

Джулиан Асандж, който беше освободен от затвора във Великобритания през юни 2024 г. след споразумение с американската съдебна система, която поиска той да бъде екстрадиран, през 2012 г. намери убежище в посолството на Еквадор в Лондон, за да избегне екстрадиране в Швеция, където беше обвинен за изнасилване. Впоследствие тези обвинения бяха оттеглени, припомня АФП.

Британската полиция го изведе от посолството на 11 април 2019 г., след като Еквадор оттегли защитата си.

Между 2015 и 2018 г. Еквадор бе поверил охраната на посолството си във Великобритания на "Ъндъркавър глоубъл" – базирана в Испания компания, управлявана от бившия военен служител Дейвид Моралес. Датата за процеса срещу него все още е не е насрочена, отбеляза АФП.

Адвокатският екип на австралийския киберактивист твърди, че през 2016 г. Моралес е използвал пътуване до Лас Вегас, за да сключи договор с американските власти и да им предаде информация.

Разследването, проведено от испански съд, заключи, че Дейвид Моралес е шпионирал Джулиан Асандж и е предавал "на трети стани" информация, получена "незаконно" за основателя на "Уикилийкс" и други обществени фигури, включително "няколко латиноамерикански президенти", с които той е бил в контакт.

Според съдията, отговарящ за делото, през 2017 г. обвиняемият е наредил инсталирането на нови камери за наблюдение, за да записва конфиденциални разговори в посолството между активиста и неговите адвокати, роднини и различни обществени фигури.