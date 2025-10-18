САЩ отмениха санкциите срещу четирима съюзници на отстранения президент на Република Сръбска Мирослав Додик

Министерството на финансите на САЩ заяви в петък, че е премахнало четирима съюзници на бившия президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик от списък със санкции, предаде днес Ройтерс. Този ход беше похвален от Додик, който води кампания за отмяна на санкциите на САЩ срещу него самия.

Додик е санкциониран от САЩ и Великобритания за възпрепятстване на условията на Дейтънското мирно споразумение, с което се сложи край на войната в Босна през 90-те години, както и от няколко европейски държави, които твърдят, че сепаратистките му политики застрашават мира и стабилността в Босна, припомня Ройтерс.

След междуетническата война в Босна (1992-95 г.) съгласно условията на Дейтънско мирно споразумение страната бе разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица, пише БТА.

По информация на "Болкан инсайт" лицата, премахнати от списъка със санкции са началникът на кабинета на президента на Република Сръбска Даниел Драгичевич, генералния секретар на президентството на Република Сръбска Йелена Паич Баштинац, директорът на Радиото и телевизията на Република Сръбска Дияна Миленкович и бившия началник на протокола в кабинета на президента на Република Сръбска Горан Ракович.

И четиримата бяха санкционирани по различно време за участие в организирането на Деня на Република Сръбска на 9 януари, който Конституционният съд на Босна и Херцеговина два пъти обяви за противоконституционен, припомня "Болкан инсайт".

Междувременно днес Република Сръбска се очаква да избере временно изпълняващ длъжността президент на мястото на отстранения Милорад Додик.

През февруари държавната прокуратура на Босна и Херцеговина осъди Додик на една година затвор и му забрани политическа дейност за шест години за неспазване на решенията на специалния пратеник на международната общност Кристиан Шмит, припомня Ройтерс. Додик, който неведнъж е демонстрирал желание за отделяне на Република Сръбска от Босна и присъединяването ѝ към Сърбия, отказа да се оттегли и продължи да изпълнява задълженията си и да пътува в чужбина в качеството си на президент. Той обжалва решението на съда в конституционния съд.

По информация на "Дневни аваз" след вече представената кандидатура на представителката на босненските сърби в председателството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович, тази сутрин е получено още едно предложение за временно изпълняващ длъжността президент на Република Сръбска – Ана Тришич Бабич, съветник на Додик и бивш заместник-министър на външните работи на Босна и Херцеговина.

Временно изпълняващият длъжността президент ще бъде на поста си малко повече от месец, като се има предвид, че предсрочните президентски избори в Република Сръбска са насрочени за 23 ноември, припомня изданието.