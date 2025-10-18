Посланикът на Израел за загиналия българин в базата на ООН в Газа: Беше грешка, трябва да се разследва

По думите на посланика на Израел у нас Н. Пр. Йоси Леви Сфари Израел е допуснала доста грешки във войната. Той посочи като пример нападението на базата на ООН, което предизвика и смъртта на българския гражданин Марин Маринов.

„Нямаме никакъв конфликт с България. Това беше грешка. Във войната се случват такива неща. Определено трябва да има разследване на действията ни", каза посланикът.

2 години след терористичната атака на „Хамас" израелските заложници се завърнаха у дома. Йоси Леви Сфари бе категоричен, че никога няма да допуснат втори 7 октомври.

Именно на тази дата конфликтът между Израел и „Хамас" навлезе в нов, драматичен етап. След изненадващото нападение от страна на групировката, което доведе до масови жертви и отвличания, Израел отвърна с мащабна военна операция в ивицата Газа. През следващите две години конфликтът се разгръщаше с различна интензивност, прекъсвания, опити за примирие и сериозни хуманитарни последици.

„Ние сме народ с 3000-годишна история. Имаме дълга памет. 7 октомври няма да бъде забравен не заради семействата, които са все още живи и са преживели жестокостите на този ден, а защото като народ ние помним. Няма да допуснем да се случи втори 7 октомври. Няма да позволим терористични организации да процъфтяват до нашите граници. Това бе нашата грешка", обясни той пред NOVA NEWS. По думите му „Хамас" трябва да се демилитаризира.

„В нова ера ли сме? – Може би. Имаме една възможност, но тя трябва да бъде взета много несериозно. Има условия и стъпки, които трябва да бъдат извървени и очакваме това да стане. Заложниците са освободени, но само живите. В този конфликт загинаха около 2000 души - цивилни и военни. 18 тела остава да бъдат предадени на роднините им в Израел", допълни Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

Той поясни, че възстановяването на Газа зависи до голяма степен от финансиране от арабски държави.