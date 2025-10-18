ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: Всички казват - да има правителство...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21528781 www.24chasa.bg

Съд в САЩ нареди на израелска компания да спре да ползва шпионски си софтуер върху WhatsApp

1712

Американски съд нареди на израелската компания "НСО Груп" да спре да използва шпионския си софтуер срещу платформата за размяна на съобщения на "Мета" - "УотсАп" - развитие, за което шпионската компания предупреди, че може да я накара да прекрати дейността си, предаде Ройтерс.

В решение с обем 25 страници, публикувано вчера, съдия Филис Хамилтън от окръжен съд в щата Калифорния наложи постоянна съдебна забрана върху опитите на "НСО Груп" да проникне в "УотсАп" – една от най-използваните в световен мащаб комуникационни платформи.

Хамилтън обаче предостави значително облекчение на израелската компания, като намали наказателното обезщетение, присъдено ѝ в наскоро приключил процес с участието на съдебни заседатели – от около 167 милиона долара на 4 милиона долара.

Сегашното съдебно решение вероятно ще представлява предизвикателство за "НСО Груп", която от години е обвинявана за улесняване на нарушенията на човешките права, чрез водещия си шпионски софтуер "Пегас". Той се възползва от слабостите в често използвани софтуери, за да започне наблюдение, като направи "УотсАп" една от най-големите си цели, пише БТА. 

Израелската компания вече заяви, че съдебно решение, което спира използването на софтуера ѝ срещу "УотсАп", "ще постави цялата компания "НСО" в риск" и ще "принуди "НСО" да излезе от бизнеса".

Ръководството на "Мета" от своя страна приветства решението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)