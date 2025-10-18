Семейството на Вирджиния Джуфре: Реабилитирана е след отказа на принц Андрю от титлите

Семейството на покойната Вирджиния Джуфре заяви, че новината, че принц Андрю ще се откаже от останалите си титли, „я реабилитира“, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

По-рано беше съобщено, че Андрю, който е по-малък брат на британския крал Чарлз Трети, ще спре да използва останалите си титли и отличия и вече няма да бъде известен като херцог на Йорк, което се случва на фона на публикуването в САЩ на нови документи около ролята му в скандала с финансиста педофил Джефри Епстийн и ново разследване за предполагаем контакт с китайски шпионин, пише БТА.

Очаква се след дни посмъртните мемоари на Джуфре да бъдат публикувани. Бившият херцог е платил милиони, за да постигне съдебно споразумение по дело за сексуално посегателство спрямо нея през 2022 г., въпреки че настояваше, че никога не я е срещал.

В интервю за Би Би Си, братът на Джуфре, Скай Робъртс, заяви, че сестра му, която почина през април, е „говорила истината от самото начало“. „Днес проляхме много щастливи и тъжни сълзи. Мисля, че са щастливи, защото в много отношения това реабилитира Вирджиния“, допълни той.

Джуфре твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с принц Андрю три пъти, включително когато е била на 17 години, след като е станала жертва на трафик от осъдения педофил Джефри Епстийн.

В мемоарите си тя казва, че Андрю се е държал така, сякаш съвкуплението с нея е негово „рождено право“.

Робъртс добави, че е готов да се свърже с британския парламент или с краля, за да „представи доказателствата, които смятаме, че са налични“.

„Мисля, че е наистина важно светът да узнае що за герой беше тя. Също така и колко много е останало (неразкрито) - донякъде камъкът все още е оставен необърнат“, допълни той.

Бившият херцог използва изявлението за отказ от титлата си, за да настоява, че твърденията срещу него са неверни. В документа, разпространен от Бъкингамския дворец, Андрю казва, че след разговори с краля и с близки и далечни роднини от кралската фамилия се е стигнало до извода, че "непрестанните обвинения срещу него отклоняват Негово величество и кралското семейство от работата им".

Андрю се сблъска с нова вълна от негативни реакции, след като се появи в последните документи, свързани със скандала около Епстийн, публикувани от Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ. Сред документите присъстват дневниците на полетите, в които принц Андрю е бил вписан като пътник в частния самолет на финансиста през 2000 и 2006 г. Отделно, новопоявил се имейл от 2011 г. показва, че бившият херцог пише на Епстийн: „Заедно сме в това“, няколко месеца след като публично заяви, че е прекъснал връзките си с него през декември 2010 г.

Принцът се оттегли от обществения живот през 2019 г. след интервю, в което каза, че „не съжалява“ за приятелството си с Епстийн. По-късно той спря да използва титлата „Негово кралско височество“.