Израел: Граничният пункт Рафах остава затворен

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс.

"Отварянето на граничния пункт ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява своята част от споразумението – връщането на телата на мъртвите заложници и прилагането на договорената рамка", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, разпространено в днес, предаде БТА.

