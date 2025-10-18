Израел: Граничният пункт Рафах остава затворен

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс.

"Отварянето на граничния пункт ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява своята част от споразумението – връщането на телата на мъртвите заложници и прилагането на договорената рамка", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, разпространено в днес, предаде БТА.